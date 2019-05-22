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الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:31 م

"الأقصر للسينما الإفريقية" يختار كينيا ضيف شرف دورته المقبلة

الأقصر للسينما الإفريقية
أ ش أ
dostor.org/2639707

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن السينما الكينية ستكون ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان التي ستقام في مارس 2020.

وذكر بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الدورة التاسعة من المهرجان ستقام في الفترة من الجمعة 13 إلى الخميس 19 مارس 2020 وستكون سينما دولة كينيا ضيف الشرف من خلال برنامج نظرة عن قرب للسينما الكينية الواعدة حيث يكافح جيل من السينمائيين الشباب لتقديم أعمال سينمائية متميزة تعبر عن واقع بلادهم بصدق ووعي ودأب.

وأوضح البيان أن الدورة التاسعة سوف تحمل اسم الفنان المصري الراحل فريد شوقي بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده ونظرًا لعطائه المتميز والكبير كممثل ومنتج ومؤلف، وطبقًا لتقاليد المهرجان سيتم إهداء الدورة لأسماء الراحلين الممثل ستيجيه كواياتي من مالي، والسندريلا الأولى للسينما المصرية الممثلة والمغنية عقيلة راتب والمنتج أحمد بهاء الدين عطية من تونس.

كما سيقيم المهرجان تحت شعار "الأقصر للسينما الإفريقية مهرجان على مدار العام" يوم يوسف شاهين في أفريقيا وذلك في ذكرى ميلاده 25 يناير، بعرض أفلامه في معظم دول القارة الإفريقية في يوم ميلاده في نفس التوقيت بجميع الدول المشاركة في الاحتفال وكذلك تنظيم ندوات وإصدار نشرات حول سينما شاهين وذلك بالتعاون مع شركة أفلام مصر العالمية وزاوية.

وسيقيم المهرجان هذا العام مسابقة إضافية هي (مسابقة أفلام الدياسبورا) لعرض إبداعات الأفارقة في خارج القارة الإفريقية بناء على توجيه رئيس شرف المهرجان الممثل محمود حميدة.

كما أعلن المخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي عن ليلة (الأقصر) للاحتفاء بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في السويد والتعريف به من خلال عروض الأفلام الفائزة في الدورة الثامنة ومنها (دفن كوجو) من غانا و(ليل خارجي) من مصر، بتنظيم ندوة حول الأقصر الإفريقي ودعمه لصناعة السينما الإفريقية في شمال وجنوب القارة وكذلك عرض لفرقة طبول أفريقية ومعرض لأفيشات ومطبوعات الأقصر وذلك في دورة مالمو التاسعة في أكتوبر 2019.

وشاركت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إدارة مهرجان روما للسينما الإفريقية في مؤتمر صحفي مشترك بجناح السينما الإيطالية حيث صرح المدير الفني أنطونيو فيلاميني عن استمرار التعاون بناء على البروتوكول الموقع بينهما في كان عام 2016 وعرض الفيلم المصري هيبتا في افتتاح الدورة الخامسة من روما الإفريقي خلال شهر يوليو القادم.

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