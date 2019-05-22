مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة لعودة المعتمرين

استقبل مطار القاهرة الدولي في الصالة الموسمية المعنية بتسيير رحلات الحج والعمرة على متن رحلات الشركة الوطنية (مصر للطيران)، على مدار اليوم الأربعاء، 15 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة لعودة المعتمرين عقب أدائهم مناسك العمرة، بينها 9 رحلات من جدة، و6 رحلات من المدينة المنورة.



ويستقبل فريق من العلاقات العامة المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر وتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، إضافة إلى توفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين وحمايتهم من أشعة الشمس.



واتخذت شركة (مصر للطيران) كل الإجراءات المتبعة والمعمول، بها بما يتناسب مع ذروة التشغيل، وذلك حرصًا على إنهاء الموسم دون أى عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة، حيث تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.