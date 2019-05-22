ماذا تفعل في ليلة القدر؟ "فيديو"

تحدث الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن ليلة القدر واصفًا إياها بليلة "الغفران".



وقال عويضة، إن ليلة القدر تلقب بليلة الغفران، وهي ليلة لا يكون فيها مكان لشيطان، مشيرًا أن من يتقرب من الله في هذا اليوم ويقرأ القرأن ينال الاجر والشرف عند الله تعالي.



وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدار الأفتاء علي موقع فيس بوك، " قالوا إن القدر تعنى التضيق، وذلك لما لحال الارض فى هذا اليوم لاتساعها لعدد عظيم من الملائكة، وقيل أن ليلة القدر ليلة العظمة والشرف، ومن يقوم فيها بقراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة ومن يتقرب فيها من الله ينال الشرف والقدر العظيم عند الله، وقيل ليلة القدر بمعنى التقدير الإلهى لمن يتقرب إلى الله فى هذه الليلة.

