أمسية للشيخ ياسين التهامى بالأوبرا السبت المقبل

يحيى المنشد الشهير الشيخ ياسين التهامى، أمسية رمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية وذلك فى التاسعة والنصف مساء السبت 25 مايو يقدم خلالها مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشارًا واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة.



وأبدى الشيخ ياسين التهامى سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية، مؤكدا أن الانشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريديه وعشاقة كما انه يشهد تطويرًا غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الاعمال والقصائد الصوفية التراثية.



يأتي ذلك ضمن برنامج فعاليات دار الأوبرا المصرية، الخاص بالليالي الرمضانية التي تجوب كافة مسارح الأوبرا بالقاهرة والمحافظات، إلى جانب معهد الموسيقى العربية، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة في الاحتفال بالشهر الكريم.