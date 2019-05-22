اليونان تنتقد بيان الخارجية التركية بشأن مذبحة بونتيك

اتهمت اليونان تركيا، اليوم الأربعاء، بمحاولة التلاعب بالتاريخ، بعد البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية التركية أمس، تستنكر فيه تعليقات السياسيين اليونانيين على الذكرى السنوية للإبادة الجماعية في بونتيك، وهي المذبحة التي قام بها الأتراك ضد الأقلية اليونانية خلال الحرب العالمية الأولى والحرب اليونانية - التركية اللاحقة.



وقالت وزارة الخارجية اليونانية - في بيان أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية - "إن بيان وزارة الخارجية التركية يُعد محاولة أخرى غير مقبولة للتلاعب بالتاريخ، والاعتراف بالحقيقة التاريخية والنقد الذاتي دليل على القوة وليس الضعف، إنها شرط مسبق للحوار الذي يتم بحسن نية، وللحرب ضد التطرف القومي وللتوفيق بين الشعوب والدول وتعايشهم السلمي".



وأكدت الوزارة في بيانها "جميعنا وخاصة جارتنا تركيا نتحمل مسؤولية تاريخية للاعتراف بالحقائق مثل الإبادة الجماعية في بونتيك من أجل تجنب تكرار أسوأ لحظات الماضي".



وكانت الخارجية التركية انتقدت في بيانها أمس ما وصفته بـ "محاولات بعض الجماعات المتطرفة لتشويه هذا اليوم المهم بمزاعمهم الوهمية ضد تاريخنا".



وفي عام 1994، أعلنت اليونان رسميًا مقتل نحو 370 ألف يوناني كانوا يعيشون على شواطئ البحر الأسود بين عامي 1914 و1923 في إبادة جماعية، وحددت يوم 19 مايو يومًا سنويًا لإحياء الذكرى.