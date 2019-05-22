بدء جلسة مجلس وزراء خارجية منظمة "شنغهاي" للتعاون في بيشكيك

انطلقت، اليوم الأربعاء، جلسة مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة (شنغهاي) للتعاون في عاصمة قرغيزستان، والتي تتمحور حول مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يمثل وفد بلاده في هذه الجلسة، وتترأس قرغيزستان هذا العام منظمة "شنغهاي" للتعاون، حيث تم عقد لقاء جماعي لوزراء خارجية بلدان المنظمة مع رئيس قرغيزستان سوورونباي جينبيكوف.



كما تستضيف بشكيك في 13 و14 يونيو القادم قمة لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.



يشار إلى أن منظمة "شنغهاي" للتعاون تم تأسيسها عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، وعام 2017 انضمت الهند وباكستان إليها أيضا، وتعتبر أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا دولا مراقبة في المنظمة، بينما تعد أذربيجان وأرمينيا وكامبوديا والنيبال وتركيا وسريلانكا دولا شركاء للمنظمة.