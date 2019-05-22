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الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:16 م

مصرع وإصابة 4 أشخاص بمشاجرة بين عائلتين في البحيرة

مصرع وإصابة 4 أشخاص
معوض هويدي
dostor.org/2639691

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين "الخماري وحزيمة" بقرية محلة فرنوى، التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات بينهم سابقة.

حيث تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، بأنه تلقى بلاغًا من الرائد أحمد أباظة، رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين "الخمارى وحزيمة" بقرية محلة فرنوى بدائرة المركز.

وانتقل على الفور ضباط المباحث، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع "أحمد ط ع ا"، إصابة محمد ع ع ا مصاب بطلق خرطوش بالفخذ الأيمن والأيسر، سوزان خ أ ح مصابة بطلق خرطوش بالوجه، احمد ع م ع مصاب بطلق خرطوش بالقدم اليمنى" وتم نقل المصابين لمستشفى شبراخيت العام لتلقى العلاج اللازم والجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لتحديد سبب الوفاة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وفي انتظار استخراج تصريح الدفن.

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