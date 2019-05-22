بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين فى البحيرة

استقبل مستشفى دمنهور العام بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، 4 أشخاص مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "المحمودية - دمنهور".



وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة تمناية مع ميكروباص بطريق دمنهور المحمودية أمام قرية زرقون.



وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وهم كل من: "جابر رزق الله أبوالخير، سعدة محمد عزوز، منصور أحمد الحلواني، مروة عبدالمجيد".



وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.