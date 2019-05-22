"كتاب اليوم" يقدم قراءة للتجربة الصوفية لعادل حمودة

صدر حديًثا عن سلسلة كتاب اليوم الثقافية كتاب جديد بعنوان "الصوفية زهرة العشق فى جنة الله" تأليف الكاتب الصحفى عادل حمودة، الذى يؤكد فيه أن الصوفية تكمن فى جينات المصريين إلى حد انتماء أكثر من عشرة ملايين مواطن لـ77 طريقة، جعلت من نفسها حائط صد ضد التنظيمات الإرهابية، فالمصريون يعرفون أقطاب الصوفية الأربعة عن ظهر قلب وهم: أحمد الرفاعى، عبدالقادر الجيلانى، أحمد البدوى، إبراهيم الدسوقى.



ويوضح المؤلف أن الصوفية ليست بجديدة على مصر، فعمرها يمتد إلى مئات السنين، ولكن رغم ذلك فهناك سوء فهم لكثير من مظاهرها وهناك اختلاف فى تعريفها، والأخطر تويرث طرقها لمن لا يصلح لتولى شئونها.



ويؤكد علاء عبدالهادى، رئيس تحرير كتاب اليوم، أن هناك تعريفات كثيرة عن أصل معنى الصوفية والتصوف، وأهلها، كل يبحث فى الأصل، ويذهب به حسب هواه ومشاربه، بعضهم يعظم، ويرتقى بالصوفية إلى مرتبة يضعها فى أعلى درجات العبادة والتقرب من الله، والبعض الآخر ينعتها بأوصاف أقلها وأكثرها تهذبا يصف أهلها بالابتداع، وإدخال فى الدين ما ليس فيه.