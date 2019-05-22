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محافظات
الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:07 م

محافظ الوادي الجديد يكرم العشرة الأوائل في مسابقة القرآن الكريم

محافظ الوادي الجديد
أ ش أ
dostor.org/2639680

كرم محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يكرم العشرة الأوائل بمسابقة القرآن الكريم التي نظمتها المحافظة على مستوي المراكز الخمسة بمشاركة 830 متسابقًا.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تشجيع حفظة القرآن الكريم وإعدادهم للمشاركة بالمسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن..موضحًا أن المسابقة تمت على عدة مستويات، وهي: القرآن كاملا، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف وربع وعشر القرآن، وتم اختبار المتسابقين من قبل لجنة مختصة.

وقام المحافظ بمنح مكافآت مالية قيمة للمراكز الأولي بلغت 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير، كما وعد بإقامة احتفالية كبري لتكريم جميع الفائزين بالمسابقة من حفظة القرآن الكريم.

وفي سياق أخر، قرر المحافظ منح السيدة نعيمة علي محمد (84 سنة) رحلة عمرة، وذلك لتميزها في الدراسة بالمركز الثقافي لإعداد الدعاة وحصولها علي تقدير امتياز.

وأكد المحافظ علي تقديره لهذا النموذج من الإصرار علي التعلم والمعرفة والتميز في تحصيل العلم رغم تقدم العمر.

ومن جانبه، قال السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف في الوادي الجديد إنه تم اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني في معهد إعداد الدعاة، والتابع للمركز الثقافي، ووزارة الأوقاف.

وأضاف أن نسبة النجاح بلغت 98%، لافتًا إلى أنها نسبة مرتفعة، في ظل أن المعهد في عامه الثاني ويضم دفعتين من أبناء المحافظة للرجال والسيدات ممن اجتازوا اختبارات القبول بالمعهد لتخريج الأئمة والدعاة المعتمدين من وزارة الأوقاف.

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