الصحة تفحص 32 مخبزا ومصنعا بالوادي الجديد

أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتورة سيدة مشرف، عن فحص 9 مصانع و23 مخبزا بلديا بمراكز المحافظة الخمسة، وإصدار ترخيص لـ4 ورش ومحلات تجارية.



وأوضحت مشرف -في بيان اليوم الأربعاء- قيام فرق الفحص من إدارة الطب الوقائي، والصحة المهنية والبيئية بالمديرية، بفحص 9 مصانع كبرى و7 ورش فنية و12 سوقا عامة و7 سلخانات ونقاط ذبح و14 بركة ومستنقعا، كما فحصت الفرق الطبية 23 مخبزا بلديا، وأصدرت تراخيص لمحلي بيع أسماك ولحوم مجمدة وورشة فنية لمتابعة مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات البيئية والصحية.



وأشارت إلى أنه تم فحص 14 بركة ومستنقعا ورشها ضد البعوض، وفحص مدى نظافة وملائمة 56 دورة مياه بدور عبادة و17 دورة مياه عامة، وإعداد تقارير بالملاحظات وتسليمها للجهات المختصة لتلافيها.