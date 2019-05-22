القاهرة : الأربعاء 22 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
09:32 م

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)
09:21 م

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

07:46 م

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"
سياسي
الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:05 م

"تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون المحكمة الدستورية

تشريعية النواب توافق
السيد السعدني
dostor.org/2639676

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفق النصوص الخاصة بالتعديلات الدستورية التى أجريت في مصر أبريل الماضي.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأربعاء، حيث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذي نص بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".

ويأتي هذا التعديل ترجمة للنص مادة 193 الفقرة الثالثة، والتى تنص علي أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

وآثار عدد من النواب تساؤلات عما تضمنه النص الدستوري، ما هو متعلق برئيس هيئة المفوضين المقرر أن يعين من قبل رئيس الجمهورية، ليعقب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة: "أن قانون المحكمة متضمن الإجراءات الخاصة والتعديل المنصوص عليه وفق النص الدستوري الجديد"، مؤكدًا علي أن قانون المحكمة الدستورية في مادة 22 متضمن هذه الإجراءات".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

النواب يوافق نهائيًا على المواد التى تدعم زيادة نسبة المرأة في البرلمان

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب: إسكات المعارضة في البرلمان "غير مقبول"

منذ أقل من شهرين

"عبدالعال": لا توريث أو تأبيد فى مدد الرئاسة بتعديلات الدستور

منذ أكثر من شهرين

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ 3 شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 8 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

الآن

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 607 جنيهات للجرام

الأوقاف تخصص 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا وصندوق دعم التعليم

القومى للمرأة: 39 مخالفة كود إعلامى فى"فكرة بمليون جنيه" و"زى الشمس"

"الوزراء" يقر إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط

ads
ads
الأكثر قراءة

تير شتيجن وكروس خارج قائمة ألمانيا في تصفيات اليورو

القصة الكاملة لأزمة الفنانة المغربية "دنيا بطمة" بعد وصفها بـ"العاهرة"

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى فى قضية مقتل طبيب فيصل

هواوي تطلق هواتف هونر جديدة دون الحديث عن نظام التشغيل أندرويد

ألبومات الصور

مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

توافد جماهير الزمالك للحصول على تذاكر نهائي الكونفدرالية

إفطار رمضان أعلى محور روض الفرج الجديد

مؤسستا "الأورمان" و"زايد آل نهيان" توزعان "كرتونة رمضان" على الأسر الفقيرة ببني سويف

رياضة

عصام عبد الفتاح يشيد بنجاح التحكيم المصري إفريقيا وعالميا

تصفيات كأس أوروبا 2020: كروس وتير شتيغن خارج تشكيلة ألمانيا

نوران جوهر لربع نهائي "علام" البريطانية

نجم الساعة

محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.6%

الأكثر قراءة

تير شتيجن وكروس خارج قائمة ألمانيا في تصفيات اليورو

القصة الكاملة لأزمة الفنانة المغربية "دنيا بطمة" بعد وصفها بـ"العاهرة"

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى فى قضية مقتل طبيب فيصل

هواوي تطلق هواتف هونر جديدة دون الحديث عن نظام التشغيل أندرويد

الرئيس نيوز

نائبة تطالب بأسعار مميزة لمشجعي كأس الأمم لزيارة المقاصد السياحية

تشريعية النواب تقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية

تنخفض 8 درجات.. موعد انكسار الموجة الحارة

منها 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء

الحكومة توافق على إلزام جميع الجهات المعنية بتحصيل المستحقات إلكترونيا

كشكول

رئيس جامعة قناة السويس يتابع الامتحانات داخل الكليات

رئيس البحر الأحمر الأزهرية يبحث الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية

ننشر نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس بمطروح

"التعليم": تعلن عدد الطلاب المؤدين امتحان الجغرافيا اليوم

رئيس جامعة حلوان يكشف حقيقة حريق إحدى المباني

الأمصار

فرنسا: الحرب التجارية تهدد مصير العملة الأوروبية الموحدة

أول تحذير دولي للرئيس الأوكراني المُنصب حديثا.. أغضب روسيا

ملياردير يتكفل بمصاريف طلاب جامعة أمريكية

تقارير: فتيات كوريا الشمالية يتعرضن للعبودية الجنسية في الصين

الخارجية الفرنسية: نرفض أي إنذار نهائي من إيران

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

دراسة ألمانية: مواليد السبعينيات يضطرون لمضاعفة مدخراتهم من أجل التقاعد

الهند تطلق قمرًا اصطناعيًا لمراقبة الكرة الأرضية

ضبط شرائط حقائب الظهر يمكن أن يجعل السير لفترات طويلة أسهل

الصحة

بعكس الشائع.. علماء يحذرون من الجلوس المعتدل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎