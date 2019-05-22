حبس 4 عاطلين لحيازتهم 71 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم لحيازتهم 71 طربة من مخدر الحشيش و4300 قرص مخدر بقصد الإتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم متخذين دوائر أقسام شرطة "برج العرب-العامرية أول" لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



تم عمل كمين وألقي القبض عليهم أثناء تواجدهم بدائرة العامرية أول، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 71 طربة لمخدر الحشيش، و4300 قرص مخدر، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.