السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالشروع في قتل مواطن بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بالشروع فى سرقة مواطن بالمرج بالسجن المشدد 10 سنوات.



وأسندت النيابة للمتهمين "فراج.ا عاطل" و"رفعت.م مسجل خطر"، تهمة الشروع فى سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه " فتحي. ط عامل بطريق الإكراه، بعد أن قاما باستيقافه ليلا بالطريق العام وأشهر الأول فى وجهه سلاحا ناريا "خرطوش" مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته، فتمكنا من الاستيلاء على المنقولات بتلك الطريقة، إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم.

و أسندت النيابة للمتهمي تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وكان قسم شرطة المرج تلقي القبض علي المتهمين أثناء مرور قوة أمنية علي الطريق اسأل وضبط المتهمين واعترفوا بسرقة المجني عليه وانهم اعتادوا علي السرقة بالإكراه في ذلك الوقت وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.