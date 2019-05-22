القاهرة : الأربعاء 22 مايو 2019
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الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:01 م

المحرصاوي نائبًا لرئيس رابطة الجامعات الإسلامية.. والعبد أمينًا عامًا

المحرصاوي نائبًا
أميرة العناني
dostor.org/2639668

أسفر اجتماع رابطة الجامعات الإسلامية والذى عقد بالمملكة العربية السعودية، عن اختيار الدكتور محمد حسين عبد العزيز المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائبًا لرئيس الرابطة، كما تم اختيار الدكتور أسامة محمد حسن العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ورئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، أمينًا عاما لرابطة الجامعات الإسلامية.

جدير بالذكر أن رابطة الجامعة الإسلامية مؤسسة إسلامية دولية تأسست عام 1969م، تجمع في عضويتها قرابة 200 جامعة من الجامعات الإسلامية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف أنحاء العالم، وتقدّم دراسات وبحوث في شتى مجالات العلوم الإسلامية والعربية.

يشار إلى أن جامعة الأزهر تستضيف مقر رابطة الجامعات الإسلامية في مصر، ويقع في حرم الجامعة بمدينة نصر بالقاهرة.

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