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الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2639097

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 43
شبين الكوم 23 43
طنطا 23 43
دمنهور 21 41
الإسكندرية 20 39
بلطيم 22 39
مطروح 20 37
السلوم 18 40
سيوة 23 44
بورسعيد 20 34
دمياط 20 34
الزقازيق 22 43
الإسماعيلية 23 43
السويس 23 41
العريش 20 38
رفح 20 37
رأس سدر 24 41
نخل 16 40
نويبع 28 39
طابا 21 38
كاترين 18 36
الطور 24 36
شرم الشيخ 28 39
الغردقة 28 40
مرسى علم 27 38
الفيوم 23 43
بني سويف 23 43
المنيا 22 43
أسيوط 25 43
سوهاج 25 43
قنا 25 44
الأقصر 26 44
أسوان 27 44
أبوسمبل 24 43
الوادي الجديد 27 44
شلاتين 24 36
أبورماد 25 35
حلايب 26 33
رأس حدربة 26 33.

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