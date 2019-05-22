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الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:12 ص

التحالف العربى: الحرس الإيرانى يزود الحوثيين بقدرات نوعية

التحالف العربى: الحرس
التحالف العربى: الحرس الإيرانى يزود الحوثيين بقدرات نوعية
أ ش أ
dostor.org/2639092

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، إن الحرس الثوري الإيراني، يقوم بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بقدرات عسكرية نوعية، تتمثل في صواريخ باليستية وطائرات من دون طيار.

وقال "المالكي"، إن الميليشيات الحوثية حصلت على إمكانيات لا يمكن لأي ميليشيات في العالم أن تحصل عليها، بحيث تمكنهم من استهداف أماكن داخل المملكة، مضيفًا أن ما يقوم به خبراء التحالف العربي من فحص بقايا هذه الطائرات ومكونات أنظمة الطائرات من دون طيار، يثبت تورط الحرس الثوري الايراني في تزويد ميليشيات الحوثي بهذه القدرات.

وبحسب مراقبين، فإن الإصرار على المضي في مسارات التصعيد هي الاستراتيجية التي يتمسك الحوثي بها، مؤكدًا في آخر بياناته على توسيع دائرة نيرانه، متوعدًا باستهداف مئات الأهداف السعودية، من دون أن يستنثي الأهداف المدنية منها.

وأوضح مراقبون أن ذلك الوعيد يصب المزيد من النيران في حسابات قد تقلب موازين الاستقرار في العالم وليس في المنطقة وحدها.

فما ارتكبته الطائرات المسيرة بحق المنشآت النفطية التابعة لأرامكو قبل أيام، يصب في خانة المخاوف ويؤكد أحقية الاتهامات الدولية بحق المتمردين الحوثيين.

وما يؤكد تلك الاتهامات، هو شن الميشلشيات الحوثية الإيرانية أكثر من مئتي اعتداء بالصواريخ البالستية على الأراضي السعودية.

علاوة على ذلك، فقد نفذ الحوثيون عمليات إرهابية بواسطة الطائرات المسيرة، ويعزز تلك الاتهامات أيضًا بيانات الأمم المتحدة التي تحذر من القدرات التي باتت بحوزة ميليشيات الحوثي.

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