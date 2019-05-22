موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى والقنوات الناقلة

يدخل الأهلى مواجهة مصيرية أمام الإسماعيلى، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار السادس على التوالى لتنفيذ خطة حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالى.



موعد مباراة الأهلى والإسماعيلي

تقام مباراة الأهلى والإسماعيلى فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ووصل الأهلى إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبى فى الجولة الماضية بهدفين دون رد ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون والزمالك بخلاف مواجهة الإسماعيلى الليلة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تعرض مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي على قناة أون سبورت ونايل سبورت الناقلتين لمنافسات المسابقات المحلية.