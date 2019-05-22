اليمن.. تحرير مواقع جديدة فى جبهة قعطبة الضالع

حررت المقاومة الجنوبية والمقاومة المشتركة والحزام الامني، فجر اليوم الأربعاء، مواقع جديدة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع، مكبدة مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العدد والعتاد.



وقال مصدر عسكري لوكالة "خبر" للأنباء اليمنية، إن أبطال القوات المشتركة والحزام الأمني والمقاومة الجنوبية والشعبية تصدت لمحاولة زحف لمليشيا الحوثي جنوب غرب قعطبة؛ لاسترداد منطقة بتار وما جاورها وأجبرتهم على الفرار.



وأكد المصدر أن القوات حررت العلله في منطقة حمر وواصلت تقدمها واجبرت مليشيا الحوثي على الفرار، بعد تكبدهم عشرات القتلى والجرحى.



وأضاف أن القوات قامت بقصف تجمعات وتحصينات المليشيات في الفاخر وصبيرة بصواريخ الكاتيوشا.



وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، الجمعة الماضية، مقتل 80 عنصرًا من جماعة "الحوثيين الانقلابية"، خلال استعادة مناطق وصفها بالاستراتيجية في محافظة الضالع وسط اليمن.



وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" حينها، أن"القوات حررت قرى العباري وجوس الجمال وحبيل السلامة ومعزوب عامر والأبحور والخط الدائري غرب مدينة قعطبة شمال الضالع، إضافة إلى تطهير المدينة من جيوب الحوثيين".