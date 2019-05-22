روسيا.. القضاء على عنصرين مسلحين كانا يخططان لعمل إرهابى

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، اليوم الأربعاء، القضاء على اثنين من عناصر العصابات المسلحة بمنطقة فلاديمير الروسية كان يخططان للقيام بعمل إرهابي.



وجاء في بيان للجنة: "نفذت عملية مكافحة إرهاب في منطقة فلاديمير، خلال العملية تم تصفية مسلحين بمدينة كولتشوجينو كان يخططان لتنفيذ عمل إرهابي".



وبحسب البيان، تم العثور على أسلحة، وذخائر، و"حزام ناسف" في مكان الاشتباك.



وأشارت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن العناصر التي تمت تصفيتها من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية في الخارج، وبناء على تعليماتهم كان يعدان للقيام بعمل إرهابي بأمكان مكتظة بالسكان.



وتعمل أجهزة الأمن الروسية المختلفة على محاربة العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، والتى تسعى إلى زعزعة الأوضاع فى البلاد، وتجنيد المواطنين الروس فى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج روسيا.

