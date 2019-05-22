الجيش الوطنى الليبى يرد على إحاطة غسان سلامة فى مجلس الأمن

أكدت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أن إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، تؤكد سعيه لإيجاد حل لمشكلة تنظيم الإخوان فى ليبيا بدلا من حل مشكلات الليبيين، خاصة أنه لم يتطرق للميليشيات التي نهبت ثروات الشعب الليبي.



وأعربت الغرفة في بيان صحفي نشرته وكالة أخبار"ليبيا 24"، اليوم الأربعاء، رفضها تسمية المبعوث الأممي للجيش الوطني الليبي المنبثق من مجلس النواب بـ "قوات حفتر"، وتسميته للمليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة بأنها قوات عسكرية تتبع حكومة الوفاق.



وأشارت إلى أن هدف قوات الجيش الليبي من معركة طرابلس هي تحرير طرابلس من الميليشيات، لافتا إلى أن طرابلس محتلة من المليشيات المسلحة باعتراف وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.



وأكدت غرفة عمليات الكرامة أن حكومة الوفاق واجهة مدنية لتنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة، متهمة غسان سلامة بالتحرك للوصول لاتفاق سياسي فاشل في غدامس يمكن العصابات المسلحة.



وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإجراء مشاورات حولها مع الدول الأعضاء في المجلس حول الحالة في ليبيا.



وقدم "سلامة" خلال الجلسة إحاطة عن الوضع في ليبيا، مطالبًا فيها المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع لمنع انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية.