أمريكا تُأكد الإبقاء على العقوبات المفروضة لكوريا الشمالية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء (بتوقيت واشنطن) مجددًا، على مبدأها للحفاظ على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية على مستوى الأمم المتحدة، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ العقوبات.



وجاء ذلك تعليقًا على دعوة كوريا الشمالية إلى إعادة سفينة شحن تابعة لها على الفور، تم مصادرتها من قبل الحكومة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، اليوم الأربعاء.



ونقلت الوكالة عن مسؤول في مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله حول موقف الحكومة الأمريكية من مطالب كوريا الشمالية بإعادة سفينة شحن، إنه يعتقد بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون سيفي بوعده لنزع السلاح النووي كما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف أن الولايات المتحدة تترك باب التفاوض الدبلوماسي مفتوحًا أمام كوريا الشمالية من أجل تحقيق المزيد من التقدم لنزع السلاح النووي.



وأكد المسؤول على ضرورة الحفاظ على العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية وتنفيذها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.



واعتبرت كوريا الشمالية بأن مصادرة الولايات المتحدة لسفينة شحن تابعة لها في التاسع من مايو الجاري، يمثل عملا غير قانونيًا بالنظر إلى أنه لا يمكن تبرير العقوبات أحادية الجانب تحت أي ظرف من الظروف، وحذرت من أنها ستراقب عن كثب جميع تحركات الولايات المتحدة.