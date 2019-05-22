دى خيا يرفض آخر عروض مانشستر يونايتد للتجديد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رفض الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، آخر عروض النادي لتجديد تعاقده مع "الشياطين الحمر".



وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن دي خيا رفض العرض، لأنه كان يتضمن راتبًا أقل من الذي يرغب النجم الإسباني في الحصول عليه، وهو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.



وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس الإسباني يواصل الضغط على إدارة مانشستر يونايتد من أجل الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويسعى باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع دي خيا، وأشارت الصحيفة إلى أنه مستعد للموافقة على دفع راتب الذي حدده الحارس، وأنه سيقدم عرضا لضمه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.



ويرتبط دي خيا (28 عاما) بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2020، علما بأنه حصل على 4 ألقاب مع النادي، واختير كأفضل حارس مرمى في البريميرلييج 5 مرات خلال آخر 7 سنوات.



وشارك ديفيد دي خيا في 47 مباراة هذا الموسم بكل البطولات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.