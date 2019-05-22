القاهرة : الأربعاء 22 مايو 2019
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الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:12 ص

اليوم.. الحكم على 70 متهمًا فى"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2639050

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، الحكم على 70 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع مرافعات الدفاع عن باقى المتهمين أرقام، 13 اسلام محمود عبد الفتاح واحمد حنفى بكر رقم 16 وعبد الحميد محمد محمود رقم 18 وامجد على عيد حلاوه رقم 19 ومحمد حسن عبود رقم 25 وهيثم فتحى خليل ابراهيم رقم 37.

يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبدالظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات"TNT" وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.

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