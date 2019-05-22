التحكيم النسائى يعود للملاعب البرازيلية بعد غياب 14 عامًا

ستتولى الحَكمة إيدينا ألفيس إدارة مباراة في بطولة دوري الدرجة الأولى البرازيلي، لتعيد السيدات للصورة في ملاعب كرة القدم البرازيلية بعد غياب 14 عاما.



وحسب ما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ستقود ألفيس الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة سي إس إيه وجوياس، الإثنين المقبل على ملعب "الملك بيليه" بمدينة ماسايو، ضمن الجولة السادسة من البطولة الأهم في البلد اللاتيني.



وكانت المرة الأخيرة التي مُنحت فيها الصافرة التحكيمية لسيدة في البرازيل عام 2005، في مباراة بين فورتاليزا وباياساندو في الدور الثاني بدوري الدرجة الأولى، حيث أدراتها سيلفيا ريجينا، التي ستكون مسؤولة عن طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في المباراة المذكورة.



وقال ليوناردو جاسيبا، رئيس لجنة الحكام بالبرازيل، إن ألفيس تعتبر مثالا يحتذى به في العالم بسبب جهدها وتفانيها في عملها.



وأكد المسؤول الرياضي في تصريحاته التي نقلها بيان الاتحاد البرازيلي: "ليس هناك أي فوارق بالنسبة لي بين الحكام البرازيليين، أعتقد أن الاختيار مثال ليس فقط للسيدات ولكن للجميع أيضا".