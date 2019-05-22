ليبيا.. مجلس الدولة يطالب الرئاسى بمقاطعة القمة العربية فى مكة

أوصى مجلس الدولة الإستشاري في ليبيا المجلس الرئاسي برئاسة فايز السرج بمقاطعة مؤتمر القمة العربية المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري في مكّة، حسبما أفادت صحيفة المرصد الليبية، اليوم الأربعاء.



جاء ذلك في بيان المجلس الاستشاري في ختام جلسته العادية رقم (42) التي انعقدت لبحث آخر تطورات وتداعيات الأوضاع في العاصمة طرابلس، في ضوء المعارك التي تشهدها تخوم العاصمة بين الجيش الوطني والميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.



وأوضح المجلس أن هذه التوصية تأتي تعبيرًا عن رفض مجلس الدولة الاستشاري لما وصفه بـ"موقف جامعة الدول العربية المخزي للشعب الليبي من الاعتداء على عاصمتهم".



ووسط تصاعد لهجة الخطاب بين واشنطن وطهران، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السبت، دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في 30 مايو الجاري.