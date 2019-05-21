الكرملين: بوتين وميركل وماكرون يبحثون تغيير القيادة فى كييف

قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث الصراع في شرق أوكرانيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء.



وأضاف الكرملين، أن الاتصال ركز في جانب منه على تغيير القيادة في كييف بعد انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيسا الشهر الماضي.



وعقدت ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا محادثات رباعية في محاولة لحل الصراع في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية وانفصاليين مدعومين من روسيا مما أودى بحياة 13 ألف شخص منذ 2014.