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الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:27 م

نقيب الصحفيين يعلن بدء تطبيق زيادة بدل التدريب من الشهر الجاري

نقيب الصحفيين يعلن
الحسين عبيد ووليد صلاح
dostor.org/2638971

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، تطبيق زيادة البدل بداية من الشهر الجاري، بجانب تطبيقه على الدفعة الجديدة.

وقال "رشوان" في بيان له اليوم: "تنفيذا للوعد الذي سبق لي إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو القادم، يسعدني إبلاغكم بتطبيق هذه الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي. كما يسعدني إعلام الزميلات والزملاء المقبولين بلجنة القيد الاخيرة في شهر فبراير الماضي، بحصولهم على البدل الخاص بهم متضمنا نسبة الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي مع باقي زملائهم من أعضاء النقابة".

وتابع: "ولا يسعني في النهاية سوى أن أوجه الشكر الجزيل لكل من أسهم في تدبير الموارد اللازمة لتطبيق هذه الزيادة بدءا من الشهر الحالي".

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