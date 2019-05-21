نوريتش يستغنى عن أربعة لاعبين بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز

قرر نادي نوريتش سيتي، الاستغناء عن أربعة من لاعبيه بعد عودة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



واستغنى نوريتش عن مهاجمه الاسكتلندي الدولي ستيفين نيسميث وإيفو بينتو ومات يارفيس ويانيك وايلدشات.



وانضم نيسميث 32 عاما إلى نوريتش في 2016 قادما من إيفرتون لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق في الموسم الماضي وتمت إعارته إلى هارتس في يناير الماضي.



وشارك بينتو في خمس مباريات مع نوريتش الموسم الماضي وتوصل اللاعب لاتفاق يقضي بعودته لناديه السابق دينامو زغرب.



ولم يشارك يارفيس في أي مباراة مع نوريتش في النصف الأول من الموسم الماضي وانتقل إلى والسال على سبيل الإعارة.



وقضى ويلدشات الموسم الماضي معارا إلى بولتون.