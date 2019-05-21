وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة: نريد ردع إيران وليس محاربتها

أكد وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، أن موقف بلاده من إيران هو ردعها وليس دخول حرب معها.



وقال الوزير الأمريكي وفقا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية الليلة، إن الولايات المتحدة أوقفت هجمات محتملة ضد قواتها بعد نشر قوات أمريكية في المنطقة، مضيفًا أن التركيز في هذه المرحلة هو "منع سوء التقدير الإيراني".



وكشف استطلاع جديدة للرأى أن أكثر من نصف الأمريكيين (51%) يعتقدون أن الولايات المتحدة ستخوض حربا مع إيران خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك بزيادة 8% عن نتائج استطلاع آخر أجري في يونيو الماضي.



وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي جري في الفترة بين 17 و20 مايو الجاري أن الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء ينظرون إلى إيران باعتبارها تهديدا ويتوقعون حدوث حرب.