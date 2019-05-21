قائمة بلجيكا لمواجهة كازاخستان واسكتلندا في تصفيات يورو 2020

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن قائمة اللاعبين الذين سينتظمون في معسكر الفريق في شهر يونيو المقبل، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".

ويلعب منتخب بلجيكا أمام كازاخستان واسكتلندا ضمن الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات، يومي 8 و11 يونيو.

وجاءت قائمة المنتخب البلجيكي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا( ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه( ليفربول الإنجليزي)،ماتس سيلس( ستراسبورج الفرنسي)، هيندريك فان كرومبروج ( يوبين البلجيكي).

الدفاع: توبي ألديرفيريليد ( توتنهام الإنجليزي)،لينادير ديندونكر( وولفرهامبتون الإنجليزي)،فيسنت كومباني( مانشستر سيتي الإنجليزي)،براندون ميشيلي( كلوب بروج)، توماس فيرمايلين( برشلونة

الإسباني)،يان فيرتونخين( توتنهام الإنجليزي).

الوسط: سيدريك كارسكو( داليان الصيني)،تيموثي كاستيني( أتالانتا الإيطالي)،ناصر شاذلي( موناكو الفرنسي)، ثورجان هازارد( بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني)،توماس مونييه ( باريس سان جيرمان الفرنسي)،كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي الإنجليزي)،دينيس بريات( سامبدرويا الإيطالي)،يوري تليمانس( أندرلخت البلجيكي)،أكسيل فيتسل( بوروسيا دورتموند الألماني).

الهجوم: إدين هازارد ( تشيلسي الإنجليزي)،عدنان يانوزاي( ريال سوسيداد الإسباني)،ديريس ميرتينز(نابولي الإيطالي)،ليونارد تروسار( جينك البلجيكي)،هانز فانكين( كلوب بروج البلجيكي)،روميلو لوكاكو ( مانشستر يونايتد الإنجليزي)،ميتشي باتشواي( كريستال بالاس الإنجليزي)،ديفوك أوريجي( ليفربول الإنجليزي)،كريستيان بينتيكي( كريستال بالاس الإنجليزي).

وتتصدر بلجيكا المجموعة التاسعة بالتصفيات برصيد ست نقاط من مباراتين فازت فيهما على كل من روسيا وقبرص، 3 1 و2 صفر على الترتيب.