المكسيك: مزاد للسيارات المصادرة لإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء مزاد علني للسيارات التي كانت مخصصة للاستخدام الرسمي أو تلك التي تمت مصادرتها من المجرمين من أجل الحصول على تمويل للمناطق الفقيرة في البلاد.

وقال أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي "إن مؤسسة إعادة الأموال المسروقة للشعب" بدأت عملها بالفعل.

وأعلن الرئيس أوبرادور الشهر الماضي عن إنشاء مؤسسة تعيد إلى الشعب الأموال التي نهبها المجرمون أو السياسيون الفاسدون.

والمؤسسة هي في واقع الأمر قسم من وزارة المالية موجود بالفعل، ولكن سيكون له الآن دور أكبر.

ومن بين السيارات التي سيتم بيعها في مزاد علني يوم الأحد المقبل، 82 سيارة تشمل سيارات لامبورجيني وسيارات بيك آب مدرعة وفولكس واجن بيتلز وبي إم دبليو ومرسيدس بنز وكاديلاك.