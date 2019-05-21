مسئول رئاسي: أوكرانيا تطرح اتفاق سلام مبدئيًا مع روسيا

قالت حكومة الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي لقناة 112 تي في الإخبارية إن أوكرانيا قد تطرح أي اتفاق سلام مبدئي يتم التوصل إليه مع روسيا في استفتاء على الشعب الأوكراني.



وتقاتل القوات الأوكرانية انفصاليين مدعومين من روسيا في منطقة دونباس في صراع أسفر عن سقوط 13 ألف قتيل منذ 2014. وتريد أوكرانيا أيضا أن تعيد روسيا شبه جزيرة القرم التي ضمتها إليها في السنة نفسها.



وقال مسئول رئاسي: "بالنسبة لمسألة التوصل لاتفاقات سلام مع روسيا، فإننا نفكر في إجراء استفتاء شعبي".