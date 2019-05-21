الجهاز الفني للإسماعيلي يضع الخطة النهائية لمواجهة الأهلي في الدوري غدًا

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى خلال التدريب الأساسي للفريق مساء اليوم الثلاثاء اللمسات النهائية على الخطة التي ينوي تنفيذها أمام الأهلي في المباراة المقررة بينهما مساء غد الأربعاء في استاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز.

وأدى فريق الدراويش تدريبهم الأخير بملعب فندق الإقامة بالإسكندرية، تحت قيادة محمود جابر المدير الفني للفريق في ختام البرنامج التحضيري لمواجهة الأهلي غدا، وبدأ التدريب باجتماع الجهاز الفني مع اللاعبين لشرح كيفية التعامل مع المباراة المرتقبة وتحفيزهم لاستمرار النتائج الإيجابية، ثم أدى اللاعبون التدريبات التي تركزت على التسليم والتسلم في المساحات الضيقة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

واشتمل التدريب الختامي على تنفيذ طرق الهجوم الخاطف لإرباك الفريق المنافس ووضعه تحت الضغط، واختتم بتقسيمة حماسية شهدت تدخل الجهاز الفني لإيقافها عدة مرات لتوجيه اللاعبين وإعطائهم التعليمات الفنية وإصلاح الأخطاء.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة من 21 لاعبا توجهوا إلى الإسكندرية وشهدت القائمة استدعاء حازم مرسي مهاجم وهداف فريق الناشئين للمرة الأولى بجانب عودة باهر المحمدي المدافع الدولي بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد فوزي وأيمن رجب وكمال السيد في حراسة المرمى ومحمد هاشم وباهر المحمدي ومحمد مجدي ومحمود متولي وأسامة إبراهيم وأحمد أيمن للدفاع ومحمود دونجا وعماد حمدي ومحمد صادق ومحمد الضرف وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم ومصطفى فارس ومحمد الشامي وكريم بامبو في خط الوسط وبنسون شيلونجو ومحمود أبو جودة وحازم مرسي في الهجوم.