مسلسل "طلقة حظ" تفاصيل الحلقة 16، تدور أحداث الحلقة 16 من مسلسل طلقة حظ عقب زواج نرمين الذي تقوم بدورها "إيمي سالم" من عبدالصبور الذي يقوم بدوره مصطفى خاطر.



وتدور أحداث مسلسل طلقة حظ حول شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عده أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.



"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وCBC ودى أم سى وأون إى