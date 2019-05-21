رئيس أوكرانيا الجديد يدعو لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

أمر الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي رسميًا بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 21 يوليو القادم.

وقال زيلينسكي حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء إن هذه الدعوة تأتي عقب فقدان النواب الأوكرانيين للتأييد الشعبي، وتركيزهم فقط على إثراء الذات.

وكان مستشار الرئيس الأوكراني الجديد أندريه بوجدان قد رجّح في وقت سابق اليوم إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة يوم 21 يوليو القادم، متوقعًا أن يصدر الرئيس زيلينسكي حركة تعيينات لبعض المناصب الرسمية في وقت لاحق اليوم.