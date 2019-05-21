القاهرة : الثلاثاء 21 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
09:32 م

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)
09:21 م

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

07:46 م

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"
07:16 م

شيخ الأزهر: حالتان فقط يحق فيهما للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه
05:59 م

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»
عالم
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:47 م

رئيس أوكرانيا الجديد يدعو لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

رئيس أوكرانيا الجديد
أ.ش.أ
dostor.org/2638938

أمر الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي رسميًا بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 21 يوليو القادم.
وقال زيلينسكي حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء إن هذه الدعوة تأتي عقب فقدان النواب الأوكرانيين للتأييد الشعبي، وتركيزهم فقط على إثراء الذات.
وكان مستشار الرئيس الأوكراني الجديد أندريه بوجدان قد رجّح في وقت سابق اليوم إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة يوم 21 يوليو القادم، متوقعًا أن يصدر الرئيس زيلينسكي حركة تعيينات لبعض المناصب الرسمية في وقت لاحق اليوم.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ اسبوع

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ اسبوع

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ اسبوع

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

منذ أقل من شهر

فتوى جديدة لعراب الإرهاب.. الغريانى: الميليشيات أولى من الحج

الآن

رد فعل غير متوقع من رمضان صبحي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

هيثم أحمد زكى: انتظروا «مفاجآت كبيرة» فى «علامة استفهام»

أمريكا تعترض طائرات عسكرية روسية فوق المنطقة العازلة قبالة ألاسكا

الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية ونثمن جهود الجيش الليبي

ads
ads
الأكثر قراءة

الأهلي يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للموسم الجديد

أحمد حجازي يرد على عرض "بيراميدز"

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات وترقيات جديدة بشركات البترول

رد فعل غير متوقع من رمضان صبحي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

ألبومات الصور

إفطار رمضان أعلى محور روض الفرج الجديد

مؤسستا "الأورمان" و"زايد آل نهيان" توزعان "كرتونة رمضان" على الأسر الفقيرة ببني سويف

إحالة 29 طبيبًا وإداريًا وفنيًا للتحقيق العاجل بمستشفى العبور بالسويس

ضريح النبي دانيال.. بين نبي يهودي وأحد أئمة الشافعية

رياضة

كونتي يفوز بمعركته القضائية مع تشيلسي

إصابة دييجو كوستا بالتواء في الكاحل

نوريتش يستغنى عن أربعة لاعبين بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش 3".. تفاصيل قصة خط الغاز العربي والمؤامرات الخارجية

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للموسم الجديد

أحمد حجازي يرد على عرض "بيراميدز"

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات وترقيات جديدة بشركات البترول

رد فعل غير متوقع من رمضان صبحي بعد استبعاده من قائمة المنتخب

الرئيس نيوز

أمريكا تتراجع: لا نريد حربا مع إيران

محلل سياسي سوادني لـ"الرئيس نيوز": "العسكري" لن يقبل برئاسة مدنية

مقتل طبيب يمني "خنقا" داخل شقته في فيصل

متحدث "النواب" يقدم بلاغ "سب وقذف" ضد صفحة على "فيسبوك"

نقيب الفلاحين: إقالة "السباعي" من وزارة الزراعة "مثيرة للدهشة"

كشكول

رئيس جامعة بني سويف: مشاركة الجامعة في ملتقى التعليم العالي بدولة نيجيريا

صندوق "الدعم": 61 سيارة جديدة لخدمة العملية التعليمية بالمحافظات

أمهات مصر: نرفض أي تظاهرات ضد نظام التعليم الجديد

"جهاز أشعة" من فيصل الإسلامي لخدمة طلاب جامعة سوهاج

انطلاق ورشة العمل العلمية للأطباء المقيمين بمستشفي سوهاج الجامعي

الأمصار

فرنسا: الحرب التجارية تهدد مصير العملة الأوروبية الموحدة

أول تحذير دولي للرئيس الأوكراني المُنصب حديثا.. أغضب روسيا

ملياردير يتكفل بمصاريف طلاب جامعة أمريكية

تقارير: فتيات كوريا الشمالية يتعرضن للعبودية الجنسية في الصين

الخارجية الفرنسية: نرفض أي إنذار نهائي من إيران

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

إعلان إفلاس سلسلة مطاعم تابعة للطاهي الشهير جيمي أوليفر

الكنافة باللحم والدجاج والبقدونس تغزو الموائد الرمضانية هذا العام

إلغاء 300 رحلة تابعة لشركة أليتاليا الإيطالية بسبب إضراب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

11 نوعًا من الطعام يحارب رائحة الفم الكريهة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎