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الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:21 ص

8 نصائح للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
إسلام أبو المجد
dostor.org/2638916

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم الأربعاء إلى 44 درجة مئوية على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة ستصل ذروتها غدا الخميس بحيث تصل إلى 45 درجة مئوية.

وترصد"الدستور" في السطور التالية، كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري:
- عدم التعرض للشمس في وقت الظهيرة، وارتداء غطاء علي الرأس.
- الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية حتى وقت السحور لتعويض السوائل التى يفقدها الجسم أثناء الصيام.
- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة.
- عدم التواجد في الأماكن المغلقة، وعند الشعور بالتعب يجب الراحة في مكان جيد التهوية وبعيدًا عن الشمس.
- تعرض الجسم لوسائل التبريد.
- الامتناع عن المشي في وقت الظهيرة لمسافات طويلة.
-استعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.
- تناول خضروات وفاكهة خلال السحور وينصح بعدم تناول الأملاح والكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم.

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