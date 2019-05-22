القاهرة : الأربعاء 22 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
09:32 م

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)
09:21 م

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

07:46 م

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"
اقتصاد
الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:04 ص

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة
دعاء أبو العزم
dostor.org/2638860

قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك استقرارًا في أسعار الفاكهة، اليوم الأربعاء، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرومان سجل من 9 إلى 13 جنيهًا، والفراولة من 4.75 إلى 5.75 جنيه، ونارنج بـ4 جنيهات، والجريب فروت بـ6 جنيهات.

وأوضح أن كيلو الجوافة سجل سعرًا يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات، واليوسفي 8 جنيهات، والعنب المستورد بـ45 جنيهًا، والبلح السيوى بـ22 جنيها، والكانتلوب من 6 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الخوخ البلدي 11 جنيهًا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ شهر

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أقل من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أقل من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ أكثر من شهرين

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أكثر من شهرين

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

الآن

التحكيم النسائى يعود للملاعب البرازيلية بعد غياب 14 عامًا

أمريكا تُأكد الإبقاء على العقوبات المفروضة لكوريا الشمالية

يعد زيادة الأسعار.. أبرز الأجهزة التى تستهلك الكهرباء

اليوم.. الحكم على 10 متهمين بتكوين شبكة للاتجار فى البشر

ads
ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلي والقنوات الناقلة

جورج قرداحي يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بمسابقة برنامج "اسم من مصر"

8 نصائح للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات وترقيات جديدة بشركات البترول

ألبومات الصور

إفطار رمضان أعلى محور روض الفرج الجديد

مؤسستا "الأورمان" و"زايد آل نهيان" توزعان "كرتونة رمضان" على الأسر الفقيرة ببني سويف

إحالة 29 طبيبًا وإداريًا وفنيًا للتحقيق العاجل بمستشفى العبور بالسويس

ضريح النبي دانيال.. بين نبي يهودي وأحد أئمة الشافعية

رياضة

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى والقنوات الناقلة

رابتورز يتفوق على باكس ويدرك التعادل فى نهائى الشرق

التحكيم النسائى يعود للملاعب البرازيلية بعد غياب 14 عامًا

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش 3".. تفاصيل قصة خط الغاز العربي والمؤامرات الخارجية

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلي والقنوات الناقلة

جورج قرداحي يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بمسابقة برنامج "اسم من مصر"

8 نصائح للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات وترقيات جديدة بشركات البترول

الرئيس نيوز

حقيقة صور اعتداء الشرطة على طلاب "أولى ثانوي"

أمريكا تتراجع: لا نريد حربا مع إيران

محلل سياسي سوادني لـ"الرئيس نيوز": "العسكري" لن يقبل برئاسة مدنية

مقتل طبيب يمني "خنقا" داخل شقته في فيصل

متحدث "النواب" يقدم بلاغ "سب وقذف" ضد صفحة على "فيسبوك"

كشكول

"جامعات المعرفة الدولية" تفتح باب تلقي طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2019/ 2020

ننشر مواعيد ومراكز التقديم الإلكتروني لامتحانات أولي ثانوي

شاهد.. حقيقة صور اعتداء الشرطة على طلبة الأول الثانوى

رئيس جامعة بني سويف: مشاركة الجامعة في ملتقى التعليم العالي بدولة نيجيريا

صندوق "الدعم": 61 سيارة جديدة لخدمة العملية التعليمية بالمحافظات

الأمصار

فرنسا: الحرب التجارية تهدد مصير العملة الأوروبية الموحدة

أول تحذير دولي للرئيس الأوكراني المُنصب حديثا.. أغضب روسيا

ملياردير يتكفل بمصاريف طلاب جامعة أمريكية

تقارير: فتيات كوريا الشمالية يتعرضن للعبودية الجنسية في الصين

الخارجية الفرنسية: نرفض أي إنذار نهائي من إيران

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

ماليزيا تئن تحت وطأة النفايات البلاستيكية

للبيع فى مزاد.. حاسوب كبّد العالم 95 مليار دولار

قرش أبيض ضخم يظهر لأول مرة في ممر لونج أيلاند ساوند بأمريكا

الصحة

11 نوعًا من الطعام يحارب رائحة الفم الكريهة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎