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الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:34 م

"ضريبة لقمة العيش".. "الإحصاء": ربع مليون مغترب لظروف العمل

ضريبة لقمة العيش..
أميرة ممدوح
dostor.org/2638546

بحثًا عن لقمة العيش يضطر عشرات الآلاف من المصريين سنويًا لتغيير محل إقامتهم والإنتقال من محافظة لأخرى رغبة في الفوز بفرصة عمل مناسبة، والذين تقدر أعدادهم بأكثر من ربع مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويشير تقرير الإحصاء، إلى أن 295 ألف مواطن قاموا بتغيير محل إقامتهم السابق بسبب العمل غالبيتهم من الذكور بعدد 220.9 ألف شخص مقابل 74.2 ألف من الإناث، ويتركز العدد الأكبر من المغتربين داخل الجمهورية في المناطق الحضرية وعددهم 239.8 ألف شخص مقابل 55.2 ألف شخص في الريف.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن العدد الأكبر من المغتربين بسبب العمل يقع بمحافظة الجيزة بـ 95.1 ألف مغترب، يليها محافظة القاهرة بعدد 52.8 ألف مغترب، ثم محافظة القليوبية بعدد 37.9 ألف مغترب، ومحافظة الإسكندرية بعدد 17.4 ألف شخص.

فيما قدر أعداد المغتربين بسبب العمل في محافظات الصعيد كما يلي: الفيوم بعدد 3233 مغترب، المنيا 2715 شخص، أسيوط 4083 شخص، سوهاج 4083 شخص، قنا 862 شخص، أسوان 1753 شخص.

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