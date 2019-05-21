القاهرة : الثلاثاء 21 مايو 2019
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اقتصاد
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:44 م

البورصة تسترد 9.6 مليار جنيه من خسائرها عند الإغلاق

البورصة تسترد 9.6
اكرم عمران
dostor.org/2638451

ارتداده تصاعدية شهدتها مؤشرات البورصة لدى إغلاق معاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من عودة المشتريات المؤسسية للمصريين والعرب والأفراد الأجانب.

واسترد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 9.6 مليار جنيه من خسائره التى منى بها خلال الفترة الماضة ليغلق عند مستوى 743.3 مليار جنيه.

وعوض المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس30" نحو 1.75 % من خسائره بما يعادل 234 نقطة ليغلق عند مستوى 13614 نقطة، كما استرد المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" نحو 46. 0 % من خسائره تعادل 2.76 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 602 نقطة، وسط تحسن نسبى فى قيمة التعاملات البالغة نحو 544.1 مليون جنيه، بتداول نحو 100.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 17.3 الف صفقة بيع وشراء.

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