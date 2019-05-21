رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المكفوفين بمركز نور البصيرة بمقر المبنى المركزي بالجامعة القديمة.



وقال رئيس الجامعة - فى تصريحات اليوم - إن 30 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية من الدارسين بكلية الآداب بأقسام الدراسات الإسلامية والتاريخ وعلم الاجتماع واللغة العربية والإعلام يؤدون امتحانات نهاية العام الجامعي بدون مرافق، وذلك بإستخدام أجهزة الحاسب الآلي عن طريق استماع الطالب للأسئلة على أسطوانة مدمجة CD ثم يقوم بكتابة الإجابة، وفي حالة حدوث أخطاء في الكتابة يتم سماعها من خلال البرنامج الناطق فيقوم الطالب بتصحيحها.



وأشار إلى أن جامعة سوهاج نجحت في تطبيق هذه التجربة الرائدة بين الجامعات المصرية خلال الفصل الدراسي الأول وتخطت نسبة النجاح ٨٦%، وحصل أحد الطلاب بقسم الإعلام علي تقدير إمتياز وكان ترتيبه الأول علي دفعته، كما حصلت إحدى الطالبات بقسم الدراسات الإسلامية علي تقدير جيد جدًا، فضلا عن أحد عشر طالبًا بتقدير جيد.



وأوضح عزيز أن القاعة المخصصة للامتحانات بمركز نور البصيرة بالجامعة تضم 15 جهاز حاسب آلي وتجرى بها الامتحانات على فترتين، لافتا إلى أنه "تم توفير ما يضمن الراحة والطمأنينة للطلاب أثناء تأدية الامتحان بالإضافة إلي مساندة أعضاء المركز لمساعدة الطلاب لحل أية مشكلة قد تواجههم أثناء عملية الامتحان".