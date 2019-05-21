القاهرة : الثلاثاء 21 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
09:32 م

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)
09:21 م

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

07:46 م

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"
07:16 م

شيخ الأزهر: حالتان فقط يحق فيهما للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه
05:59 م

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»
09:36 ص

السيسى لرئيس الهيئة الهندسية: نسعى لتنفيذ المشروعات المهمة فى أسرع وقت
محافظات
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:37 م

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين

الدكتور أحمد عزيز،
الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج
أ ش أ
dostor.org/2638444

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المكفوفين بمركز نور البصيرة بمقر المبنى المركزي بالجامعة القديمة.

وقال رئيس الجامعة - فى تصريحات اليوم - إن 30 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية من الدارسين بكلية الآداب بأقسام الدراسات الإسلامية والتاريخ وعلم الاجتماع واللغة العربية والإعلام يؤدون امتحانات نهاية العام الجامعي بدون مرافق، وذلك بإستخدام أجهزة الحاسب الآلي عن طريق استماع الطالب للأسئلة على أسطوانة مدمجة CD ثم يقوم بكتابة الإجابة، وفي حالة حدوث أخطاء في الكتابة يتم سماعها من خلال البرنامج الناطق فيقوم الطالب بتصحيحها.

وأشار إلى أن جامعة سوهاج نجحت في تطبيق هذه التجربة الرائدة بين الجامعات المصرية خلال الفصل الدراسي الأول وتخطت نسبة النجاح ٨٦%، وحصل أحد الطلاب بقسم الإعلام علي تقدير إمتياز وكان ترتيبه الأول علي دفعته، كما حصلت إحدى الطالبات بقسم الدراسات الإسلامية علي تقدير جيد جدًا، فضلا عن أحد عشر طالبًا بتقدير جيد.

وأوضح عزيز أن القاعة المخصصة للامتحانات بمركز نور البصيرة بالجامعة تضم 15 جهاز حاسب آلي وتجرى بها الامتحانات على فترتين، لافتا إلى أنه "تم توفير ما يضمن الراحة والطمأنينة للطلاب أثناء تأدية الامتحان بالإضافة إلي مساندة أعضاء المركز لمساعدة الطلاب لحل أية مشكلة قد تواجههم أثناء عملية الامتحان".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

في تحرير سيناء.. كيف استقبل المصريون خبر التحرير الكامل

منذ شهر

والدة الشهيد مصطفى بدوي تدلي بصوتها في كفرالشيخ

منذ أكثر من شهرين

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ أكثر من شهرين

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ 4 شهر

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ 5 شهر

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

الآن

أسعار شرائح الكهرباء للمشتركين بالقطاع المنزلي

المترو: خفض سرعة القطارات إلى 60 كيلو بسبب ارتفاع الحرارة

شاكر: 33.5 مليار جنيه قيمة العجز في تكلفة إنتاج الكهرباء

الكهرباء: زيادة فاتورة متوسطى الدخل 4 جنيهات.. والأغنياء 93.5 شهريًا

ads
ads
الأكثر قراءة

الكهرباء: زيادة فاتورة متوسطى الدخل 4 جنيهات.. والأغنياء 93.5 شهريًا

تشريح جثة طبيب يحمل جنسية عربية قتل داخل منزله في فيصل

أحمد حجازي يرد على عرض "بيراميدز"

تسريب بيانات ملايين حسابات المؤثرين على "إنستجرام"

ألبومات الصور

إفطار رمضان أعلى محور روض الفرج الجديد

مؤسستا "الأورمان" و"زايد آل نهيان" توزعان "كرتونة رمضان" على الأسر الفقيرة ببني سويف

إحالة 29 طبيبًا وإداريًا وفنيًا للتحقيق العاجل بمستشفى العبور بالسويس

ضريح النبي دانيال.. بين نبي يهودي وأحد أئمة الشافعية

رياضة

إرادة غلبت النار: نيكي لاودا من شفير الموت الى أسطورة فورمولا 1

رسميًا.. جيرو يمدد تعاقده مع تشيلسي لمدة عام

مخيتاريان لاعب أرسنال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لأسباب أمنية

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش 3".. تفاصيل قصة خط الغاز العربي والمؤامرات الخارجية

الأكثر قراءة

الكهرباء: زيادة فاتورة متوسطى الدخل 4 جنيهات.. والأغنياء 93.5 شهريًا

تشريح جثة طبيب يحمل جنسية عربية قتل داخل منزله في فيصل

أحمد حجازي يرد على عرض "بيراميدز"

تسريب بيانات ملايين حسابات المؤثرين على "إنستجرام"

الرئيس نيوز

السودان: هل يؤدي تعثر المفاوضات إلى عصيان مدني؟

تفاصيل زيادة الكهرباء ..أقل زيادة 4 جنيهات والأكبر ٩٣.٥جنيهاً..

وزير الزراعة يقيل الدكتور ممدوح السباعي

"سكوب امباير": حديقة بنبان الشمسية أمل مصري في مجال الطاقة النظيفة

وزيرة الصحة أمام منظمة الصحة العالمية: التجربة المصرية في علاج فيروس "سي" الأهم عالمياً

كشكول

إعلان عن وظيفة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف

بالفيديو.. وقفة احتجاجية لطلاب الأول الثانوي بتعليم الإسكندرية

خليل: تشكيل لجان لمتابعة تصحيح امتحانات الابتدائية والإعدادية

لطالب الأول الثانوي.. احذر الخروج من منصة الامتحانات

بالصور.. وقفة احتجاجية للأول الثانوي ضد وزير التعليم بالمنوفية

الأمصار

إصابة 19 شخصًا في تدهور حافلة ركاب بسلطنة عمان "صور"

الجامعة العربية تعلق على هجمات الحوثيين الصاروخية بالسعودية

مارادونا يطالب بمقاطعة فيلم عن حياته.. ويغضب من العنوان

مصر.. رفع أسعار الكهرباء

حقول العراق تشهد حرائق واسعة.. ووزارة الزراعة تبرر

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

رقم قياسي.. الكشف عن أعداد مشاهدي الجزء الثامن من "صراع العروش"

ظاهرة نادرة.. مجموعات من "شيطان البحر" تغزو السواحل

كيف تصنع معجون أسنان بنفسك.. وتقلل نفاياتك البلاستيكية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

11 نوعًا من الطعام يحارب رائحة الفم الكريهة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎