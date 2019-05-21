لجنة فلسطين النيابية تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات

استعرض رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.



وقال خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبدالناصر ابو البصل ورئيس جمعية عون الثقافية اسعد عزام وعدد من أعضاء الجمعية أن هناك عددا من الاختراقات التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي يوميا لمعاهدة وادي عربة، التي سبق للجنة أن طالبت بإلغائها.



وأكد أبو البصل أهمية الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، قائلا إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني رفض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.



وأشار إلى أن المسلمين والمسيحيين يقفون وقفة واحدة في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مبينا أن لدى الوزارة العديد من الانظمة والتشريعات للحفاظ على موظفي وزارة الاوقاف في القدس وزيادة عدد حراس "الاقصى" وتذليل الصعوبات التي تواجههم.



وفي نهاية الاجتماع، كرمت جمعية عون الثقافية رئيس واعضاء لجنة فلسطين النيابية لجهودهم المثمرة تجاه القضية الفلسطينية والقدس.