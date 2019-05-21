المالية للبرلمان: لا تعيينات في الجهاز الإداري بالموازنة الجديدة سوى تكليف الأطباء

أعلن محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن الموازنات العامة الجديدة بالعام المالي 2019 - 2020 لا تحتوي على أي تعيينات في الجهاز الإداري للدولة إلا تكليف الأطباء بوزارة الصحة.



وأكد عبدالفتاح، خلال مناقشة موازنة وزارة المالية والهيئات التابعة لها بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، أن أقل زيادة في الجهاز الإداري للدولة هي بوزارة المالية "حتى لا يقال انها تجامل نفسها".



ومن جانبه، طالب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإعادة هيكلة أجور العاملين بالهيئات الإدارية، مبينًا أنه يوجد في العام الجديد 856 مليار جنيه إيرادات مستهدفة تحصيلها الهيئات الايرادية، وهو ما أيده النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب والذي طالب بزيادة أجور العاملين بمصلحة الضرائب.