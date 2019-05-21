اقتصادية البرلمان توافق على موازنة هيئة الرقابة المالية

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة علي الموازنة العامة لهيئة للرقابة المالية للعام المالي 2019 2020.



وتبلغ قيمة الموازنة العامة للهيئة طبقا للمقترح للعام المالي الجديد 2019 - 2020، 680 مليون جنية.



وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، موافقته على الموازنة العامة الا انه قدم ملاحظة واحدة اكد من خلالها ان بند الاجور والذي تم تخصيص مبلغ 209 مليون جنية وفقا لمقترح الموازنة اقل مما تم صرفة من اجور العام الماضي والذي بلغ 218 مليون جنية ولذلك طالب بالعمل علي تعزيز بند الاجور بالموازنة العامة حتي يتماشي مع الواقع الفعلي.