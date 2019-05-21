أحمد عز: ميزانية "الممر" تجاوزت سقف الإنتاج في مصر

ينافس النجم أحمد عز في موسم عيد الفطر المقبل بفيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، حيث يقدم شخصية القائد نور.



وصرح أحمد عز بأن فيلم "الممر " يعد أضخم إنتاج مصري حتى الآن، حيث تخطت ميزانيته سقف الإنتاج في مصر.



وأضاف أن "الممر" يقدم كما من إنتاج "مشاهد أكشن " لم يحدث مثلها من قبل في السينما المصرية وبتقنيات جديدة لم يتم استخدامها من قبل، مشيرا إلى أن "الممر" يعد أصعب فيلم شارك فيه خلال مسيرته الفنية.



يشار إلى أن فيلم "الممر" من تأليف وإخراج: شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار وتأليف الأغاني: الشاعر أمير طعيمة، ويستعرض الفيلم الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة ما قبل "حرب 1967 " وحتى "حرب الاستنزاف".



ويٌشارك في بطولة الفيلم كوكبة من النجوم بينهم: أحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم هند صبري، وشريف منير، وأنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.



وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد "الأكشن " والمعارك الحربية.