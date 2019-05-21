ضبط 115 قضية نصب وابتزاز على الإنترنت

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.



وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإشراف اللواء "على سلطان"، مساعد وزير الداخلية، خلال أسبوع عن ضبط 115 قضية (ابتزاز مادي، نصب على المواطنين، ترويج لبيع الآثار والأدوية المستوردة مجهولة المصدر، تزوير أختام شهادات جامعية، انتحال صفة) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وباشرت النيابة العامة التحقيقات.