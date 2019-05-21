المالية للبرلمان: تحويل 45 ألف تاكسي أسود لأبيض بتكلفة 1.7 مليار جنيه

استعرض محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، جهود واختصاصات وزارة المالية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مشروع تحويل التاكسى الأسود إلى أبيض، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى تحويل 45 ألف تاكسى حتى الآن، بتكلفة 1.7 مليار جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة.



وأوضح عبد الفتاح ، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل أيضا على الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية، لافتا إلى وجود 3000 وحدة محاسبية ينتشر بها مراقبى وزارة المالية، كما أن الوزارة تعمل أيضا على توفير العملات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة، وسك اللوحات المعدنية للسيارات.



وأشار عبد الفتاح إلى أن وزارة المالية تعمل على تصنيع الأوسمة والنياشين لجهات الدولة، كما أن مصلحة الخزانة العامة تصرف عدد كبير من المعاشات، إلى جانب مهام وزارة المالية فى التفتيش على الخزائن الرئيسية.