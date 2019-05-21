القاهرة : الثلاثاء 21 مايو 2019
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رياضة
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:23 م

رسميًا.. جيرو يمدد تعاقده مع تشيلسي لمدة عام

رسميًا.. جيرو يمدد
وكالات
dostor.org/2638414

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تمديد عقد الفرنسي أوليفير جيرو مهاجم الفريق لمدة موسم واحد.

وكان عقد جيرو ينتهي بنهاية هذا الموسم، وجاء التمديد ليظل المهاجم الفرنسي في صفوف الفريق حتى نهاية عام 2020.

وانضم جيرو لصفوف البلوز في الانتقالات الشتوية لعام 2018 من صفوف أرسنال الإنجليزي.

وقال جيرو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية لتوقيع عقد جديد، كنت أرغب بالبقاء في النادي لمدة عام آخر، أنا أشعر أنني جزء من الفريق والذي اعتبره عائلة بالنسبة لي، وأتمنى أن نحقق العديد من البطولات في الفترة القادمة.

يذكر أن جيرو شارك مع تشيلسي في 62 مباراة منذ انضمامه للبلوز، سجل خلالهم 17 هدفًا.

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