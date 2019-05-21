عبور 52 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 3.8 مليون طن

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، 52 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و800 ألف طن.



وذكرت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، أن 29 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونين و300 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية (ايفير جينيس) بحمولة بلغت 222 ألف طن.



وضمت قافلة الجنوب 23 سفينة بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات اليونانية (انتوميس لانجوكوسيس) بحمولة بلغت 158 ألف طن.



كانت حركة الملاحة سجلت أمس، عبور 51 سفينة، بحمولات بلغت 3 ملايين و100 ألف طن.



وأكدت الإحصائيات الملاحية بحسب بيان لهيئة قناة السويس اليوم الإثنين، أن 26 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات المالطية (تيريوس)، بحمولة بلغت 157 ألف طن.



وأضافت الإحصائيات الملاحية، أن قافلة الجنوب ضمت 25 سفينة، بحمولات بلغت مليونا و600 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات صلاح الدين التابعة لجزر المارشال، بحمولة بلغت 158 ألف طن.