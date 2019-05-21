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اقتصاد
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:21 م

وزير المالية اللبناني: لا حاجة لمزيد من الحديث بشأن مسودة الميزانية

وزير المالية اللبناني:
dostor.org/2638411

قال وزير المالية اللبناني اليوم الثلاثاء، إنه لا حاجة لمزيد من التأخير أو الحديث عن مسودة ميزانية 2019، بما في ذلك تخفيضات الإنفاق التي عقد مجلس الوزراء اجتماعات يومية للانتهاء منها، على الرغم من أن وزير الخارجية أشار إلى أن النقاش ربما يستمر.

واتفق مجلس الوزراء اللبناني يوم الإثنين على معظم البنود في الميزانية التي يقول إنها ستخفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال إجراءات بينها رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد ووضع حد أقصى لمزايا الموظفين الحكوميين.

وفي العام الماضي، بلغ العجز مستوى أعلى مما توقعته الميزانية عند 11.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ تبلغ ديونه نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال علي حسن خليل على تويتر "الموازنة بالنسبة لي انتهت...لقد قدمت كل الأرقام بالصيغة النهائية".
لكن وزير الخارجية جبران باسيل أسار إلى أن النقاش ربما يستمر.

وقال باسيل للصحفيين "الموازنة بتخلص بس تخلص".

وقوبلت جهود الحكومة الرامية لاعتماد ميزانية وصفها رئيس الوزراء سعد الحريري بأنها الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان بمجموعة من الاحتجاجات والإضرابات التي نظمها موظفو الدولة.

ويوم الاثنين، أضرم جنود سابقون يخشون تقليص معاشاتهم التقاعدية أو مزاياهم النار في إطارات سيارات أمام مقر البرلمان، حيث تجتمع الحكومة، واستخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريقهم.

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